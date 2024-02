So gehen Lebensgefährten beim Erben nicht leer aus

Wer dem bzw. der Allerliebsten etwas hinterlassen möchte, ohne verheiratet zu sein bzw. ohne in einer eingetragenen Partnerschaft zu leben, sollte lieber ein Testament verfassen. Denn in der Regel gehen Lebensgefährten sonst leer aus. Im Erbrecht gilt man überhaupt erst als Lebensgefährte, „wenn man zumindest die letzten drei Jahre in einer Lebensgemeinschaft gemeinsam in einem Haushalt gelebt hat“, wissen die Erbrechtsexperten Vincent Schneider und Wendelin Moritz - und sie wissen noch mehr. Weiterlesen!