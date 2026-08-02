Red Bull Salzburg gibt Spieler nach Deutschland ab

Beiden Seiten dürfte die Trennung nicht allzu schwergefallen sein. „Adam hat uns gegenüber nach seiner Rückkehr aus der Leihe bei Wolfsburg klar mitgeteilt, dass für ihn ein Wechsel in eine der europäischen Top-Ligen Priorität hat“, erklärte Sportboss Marcus Mann und führte fort: „Auch für uns hat sich das als die beste und sinnvollste Lösung dargestellt, woraus sich nun dieser lukrative Transfer zur TSG Hoffenheim ergeben hat.“