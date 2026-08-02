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Stolze Ablösesumme

Red Bull Salzburg gibt Spieler nach Deutschland ab

Red Bull Salzburg
02.08.2026 22:07
Adam Daghim verlässt Red Bull Salzburg.
Adam Daghim verlässt Red Bull Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Startelf des FC Red Bull Salzburg gegen Hartberg hatte es verraten, seit Sonntagabend ist es offiziell: Adam Daghim verlässt den Klub. Der Däne schließt sich dem deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim an. Die Bullen kassieren dafür eine Stange Geld. 

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Nach drei Jahren in Diensten von Red Bull Salzburg – dazwischen war er ein Jahr leihweise bei Wolfsburg – geht die Zeit von Adam Daghim an der Salzach zu Ende. Der Däne heuert bei der TSG Hoffenheim in der deutschen Bundesliga an. „Meine Zeit war spannend und lehrreich. Für mich hat jetzt der nächste Abschnitt meiner Karriere begonnen“, erklärte der 20-Jährige in seinem Abschiedsstatement. 

Beiden Seiten dürfte die Trennung nicht allzu schwergefallen sein. „Adam hat uns gegenüber nach seiner Rückkehr aus der Leihe bei Wolfsburg klar mitgeteilt, dass für ihn ein Wechsel in eine der europäischen Top-Ligen Priorität hat“, erklärte Sportboss Marcus Mann und führte fort: „Auch für uns hat sich das als die beste und sinnvollste Lösung dargestellt, woraus sich nun dieser lukrative Transfer zur TSG Hoffenheim ergeben hat.“ 

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Teil der Einnahmen werden wohl reinvestiert
Inklusive Boni kassiert Salzburg nämlich eine kolportierte Ablösesumme von bis zu 15 Millionen Euro. Ein Teil davon werden die Verantwortlichen in weitere Neuzugänge investieren. Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl meinte nach dem 1:0-Sieg gegen Hartberg: „Es gibt noch Positionen, auf denen wir uns verstärken müssen.“

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