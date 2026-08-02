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„Schönste Frau ...“

Hollywoodstar (68) begeistert mit natürlichem Look

Society International
02.08.2026 19:00
Michelle Pfeiffer ist eine weltbekannte US-amerikanische Schauspielerin, die drei ...
Michelle Pfeiffer ist eine weltbekannte US-amerikanische Schauspielerin, die drei Oscar-Nominierungen erhielt und mit großen Hits wie Scarface, Batmans Rückkehr und Gefährliche Liebschaften weltweiten Ruhm erlangte.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Leon Bennett)
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Von krone.at

US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer altert lieber ganz natürlich – und ihren Fans gefällt das. Auf Instagram hat die 68-Jährige ein Selfie von sich gepostet – mit natürlichem Make-up und locker gestylten blonden Wellen. „Das Alter hat diese Frau nicht angetastet“, schwärmt ein Fan.

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Die Schauspielerin postete das Bild anlässlich eines Pressetages für die Apple-TV-Comedyserie „Margo‘s Got Money Troubles“.

Das Foto lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Natürlichkeit. Ohne eine aufwendige Schminke kommt die Strahlkraft ihrer Haut besonders zur Geltung.

Mit diesem Selfie hat Michelle Pfeiffer (68) ihre Fans sprachlos gemacht:

Unter dem Foto bedankte sie sich bei ihrem Glam-Team und fügte hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, meine Freundin Elle zu sehen.“ In der achtteiligen Comedyserie steht Pfeiffer gemeinsam mit Elle Fanning (28) vor der Kamera. Sie spielt Shyanne, die äußerst auf ihr Erscheinungsbild bedachte Mutter von Elles Figur Margo. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind auch Nick Offerman (56), Nicole Kidman (59), Greg Kinnear (63) und Marcia Gay Harden (66) in der Serie zu sehen. 

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Die unretuschierte Schönheit und Schlichtheit Pfeiffers schätzen Fans besonders, wie die Kommentare auf Instagram beweisen. „Das Alter hat diese Frau nicht angetastet“, schwärmte ein Fan, ein anderer bezeichnete sie als „mit Abstand die schönste Frau überhaupt.“ Eine weitere Person schrieb: „Wie immer wunderschön!“

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