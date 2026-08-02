Hollywoodstar (68) begeistert mit natürlichem Look

Unter dem Foto bedankte sie sich bei ihrem Glam-Team und fügte hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, meine Freundin Elle zu sehen.“ In der achtteiligen Comedyserie steht Pfeiffer gemeinsam mit Elle Fanning (28) vor der Kamera. Sie spielt Shyanne, die äußerst auf ihr Erscheinungsbild bedachte Mutter von Elles Figur Margo. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind auch Nick Offerman (56), Nicole Kidman (59), Greg Kinnear (63) und Marcia Gay Harden (66) in der Serie zu sehen.