Hollywoodstar (68) begeistert mit natürlichem Look

US-Schauspielerin Michelle Pfeiffer altert lieber ganz natürlich – und ihren Fans gefällt das. Auf Instagram hat die 68-Jährige ein Selfie von sich gepostet – mit natürlichem Make-up und locker gestylten blonden Wellen. „Das Alter hat diese Frau nicht angetastet“, schwärmt ein Fan.
Die Schauspielerin postete das Bild anlässlich eines Pressetages für die Apple-TV-Comedyserie „Margo‘s Got Money Troubles“.
Das Foto lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Natürlichkeit. Ohne eine aufwendige Schminke kommt die Strahlkraft ihrer Haut besonders zur Geltung.
Mit diesem Selfie hat Michelle Pfeiffer (68) ihre Fans sprachlos gemacht:
Unter dem Foto bedankte sie sich bei ihrem Glam-Team und fügte hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, meine Freundin Elle zu sehen.“ In der achtteiligen Comedyserie steht Pfeiffer gemeinsam mit Elle Fanning (28) vor der Kamera. Sie spielt Shyanne, die äußerst auf ihr Erscheinungsbild bedachte Mutter von Elles Figur Margo. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind auch Nick Offerman (56), Nicole Kidman (59), Greg Kinnear (63) und Marcia Gay Harden (66) in der Serie zu sehen.
„Wie immer wünderschön“
Die unretuschierte Schönheit und Schlichtheit Pfeiffers schätzen Fans besonders, wie die Kommentare auf Instagram beweisen. „Das Alter hat diese Frau nicht angetastet“, schwärmte ein Fan, ein anderer bezeichnete sie als „mit Abstand die schönste Frau überhaupt.“ Eine weitere Person schrieb: „Wie immer wunderschön!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.