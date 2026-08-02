LIVE ab 17 Uhr: Austria Lustenau gegen SV Ried

Saisonauftakt in Österreichs Bundesliga: Aufsteiger SC Austria Lustenau empfängt die SV Ried. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nach zwei Jahren in der 2. Liga gibt Austria Lustenau mit einem Heimspiel gegen die SV Ried ein Bundesliga-Comeback. „Wir freuen uns alle riesig, dass es jetzt endlich losgeht. Nicht nur die Mannschaft und der Staff, sondern der gesamte Verein hat auf diesen Moment hingearbeitet“, erklärte Cheftrainer Markus Mader.
Lustenau ist mit einem 1:0 im Cup gegen den Kremser SC erfolgreich gestartet und will im Duell der jüngsten zwei Aufsteiger nun auch gleich in der Liga anschreiben. Mader erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe.
„Wir wollen die Herausforderung annehmen!“
„Ried verfügt über große individuelle Qualität und hat den Spielstil im Vergleich zu den vergangenen Jahren verändert. Sie haben viel Tempo in der Offensive und werden uns alles abverlangen. Wir wollen die Herausforderung annehmen und den Auftakt positiv gestalten“, sagte der 58-Jährige.
Ried ist in 16 Begegnungen in der Bundesliga gegen die Vorarlberger ungeschlagen (sieben Siege, neun Remis) und hat eine starke Saison mit Platz 1 in der Qualifikationsgruppe hinter sich.
„Lustenau ist als Aufsteiger mit viel Euphorie unterwegs!“
Die Innviertler sind aber nicht mehr dieselbe Truppe: Erfolgstrainer Maximilian Senft, Abwehrturm Nikki Havenaar, Mittelfeldspieler Nicolas Bajlicz, Top-Torjäger Kingstone Mutandwa und Rekordtransfer Antonio Van Wyk verließen den Klub im Sommer.
Nach dem Cup-Erfolg in Dornbirn will man aber auch die zweite Reise ins Ländle erfolgreich gestalten. „Austria Lustenau ist als Aufsteiger mit viel Euphorie unterwegs, verfügt über einen guten Kader und wird von einem erfahrenen Trainer geführt, der der Mannschaft eine klare Idee vermittelt. Für uns wird es wichtig sein, von Beginn an präsent zu sein, unsere Prinzipien auf den Platz zu bringen und als Mannschaft mutig aufzutreten“, erklärte der neue Trainer Mario Despotovic.
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