LIVE ab 17 Uhr: Austria Lustenau gegen SV Ried

Nach dem Cup-Erfolg in Dornbirn will man aber auch die zweite Reise ins Ländle erfolgreich gestalten. „Austria Lustenau ist als Aufsteiger mit viel Euphorie unterwegs, verfügt über einen guten Kader und wird von einem erfahrenen Trainer geführt, der der Mannschaft eine klare Idee vermittelt. Für uns wird es wichtig sein, von Beginn an präsent zu sein, unsere Prinzipien auf den Platz zu bringen und als Mannschaft mutig aufzutreten“, erklärte der neue Trainer Mario Despotovic.