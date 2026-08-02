Deutschkurse werden gezahlt, aber nicht gezählt

Seit 2017 gilt in Österreich eine Ausbildungspflicht bis 18. Wer die Pflichtschule abgeschlossen hat, muss also bis zum 18. Geburtstag eine Lehre absolvieren oder eine weiterbildende Schule besuchen. Um jene fit für eine Ausbildung zu machen, denen dafür die Sprachkenntnisse fehlen, setzt das System auf vorbereitende Deutschkurse – etwa über das AMS. Das betrifft in erster Linie Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte.