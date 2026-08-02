Trauer um den Grazer Altbürgermeister Franz Hasiba

Franz Hasiba galt als ÖVP-Urgestein, fungierte zwischen 1966 und 1973 als Landesparteisekretär und von 1973 bis 1983 als zweiter Bürgermeister-Stellvertreter von Graz. Bekannt wurde er in der Ära „Hasibingl“, als er sich das Bürgermeisteramt mit Alfred Stingl teilte: Von 1983 bis 1985 war der ÖVP-Mann Stadtchef, danach der SPÖ-Politiker. In späteren Jahren hatte der in den heutigen Morgenstunden 93-jährig Verstorbene das Amt des Landesrats und Landeshauptmann-Stellvertreters inne.