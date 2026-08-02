Trauer um den Grazer Altbürgermeister Franz Hasiba

Graz nimmt Abschied von Franz Hasiba, der in der Nacht auf Sonntag 93-jährig verstarb – nur einen Tag vor seinem 94. Geburtstag. Bekannt wurde der Politiker, der auch Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat war, durch die „Amtsteilung“ in der „Hasibingl“-Ära.
Franz Hasiba galt als ÖVP-Urgestein, fungierte zwischen 1966 und 1973 als Landesparteisekretär und von 1973 bis 1983 als zweiter Bürgermeister-Stellvertreter von Graz. Bekannt wurde er in der Ära „Hasibingl“, als er sich das Bürgermeisteramt mit Alfred Stingl teilte: Von 1983 bis 1985 war der ÖVP-Mann Stadtchef, danach der SPÖ-Politiker. In späteren Jahren hatte der in den heutigen Morgenstunden 93-jährig Verstorbene das Amt des Landesrats und Landeshauptmann-Stellvertreters inne.
Im Gespräch mit der „Krone“ würdigt der ehemalige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer den nur einen Tag vor seinem 94. Geburtstag Verstorbenen als „sehr präzisen Denker“ und „verlässlichen Verbündeten, „der mit stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist“.
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