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91 Kräfte gefordert

Stall in Brand: Tausende Küken in Flammen verendet

Steiermark
02.08.2026 20:58
Die Freiwillige Feuerwehr Pertlstein konnte den Brand löschen.
Die Freiwillige Feuerwehr Pertlstein konnte den Brand löschen.(Bild: Florian Scherr, FF Pertlstein)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Sonntagmittag mussten 91 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren zu einem brennenden Hühnerstall in Fehring (Steiermark) ausrücken. Der Brand konnte gelöscht werden, jedoch verendete ein Großteil der rund 15.000 Mastküken.

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Um 12.30 Uhr ging der Alarm bei den örtlichen Feuerwehren ein: Eine Werkstatt, die direkt an einen Hühnerstall grenzt, war in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatten die Flammen schon das Stallgebäude erfasst, in dem sich mehrere tausend Mastküken befanden.

Laut Informationen der Polizei verendete ein Großteil der Hühner in den Flammen. Mit einer eingerichteten Druckbelüftung versuchte man sie zu retten, doch für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Feuer zerstörte die Werkstatt vollständig und beschädigte den Hühnerstall sowie die Dächer angrenzender Nebengebäude.

Der Feuerwehr Pertlstein gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Ersten Ermittlungen eines Brandermittlers zufolge dürfte ein elektrischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Im Einsatz standen die Feuerwehren Pertlstein, Fehring, Johnsdorf-Brunn, Leitersdorf, Feldbach, Lödersdorf und Hatzendorf mit 18 Fahrzeugen und 91 Einsatzkräften.

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