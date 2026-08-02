Stall in Brand: Tausende Küken in Flammen verendet

Laut Informationen der Polizei verendete ein Großteil der Hühner in den Flammen. Mit einer eingerichteten Druckbelüftung versuchte man sie zu retten, doch für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Feuer zerstörte die Werkstatt vollständig und beschädigte den Hühnerstall sowie die Dächer angrenzender Nebengebäude.