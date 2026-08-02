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Bundesliga

Rapid-Frauen verpassen Sieg in historischem Match

Frauenfußball
02.08.2026 20:12
Sieg bei der Premiere knapp verpasst: die Rapid-Frauenmannschaft.
Sieg bei der Premiere knapp verpasst: die Rapid-Frauenmannschaft.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der SK Rapid hat im ersten Spiel seiner Geschichte in der Frauen-Bundesliga einen möglichen Sieg verspielt und ein 3:3 (1:1) bei der Vienna erreicht.

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Die Aufsteigerinnen aus Hütteldorf führten am Sonntag im kleinen Wiener Derby auf der Hohen Warte zwischenzeitlich 3:1, der eingewechselten Helena Milanovic gelang in Minute 89 per Kopf aber noch der Ausgleich für die Vienna.

(Bild: GEPA)

Für die spielerisch stärkeren Gastgeberinnen hatten zuvor auch Karla Kurkutovic (22.) und Leonie Gebert (68.) getroffen. Für Rapid waren Sophia Zöger (9.), Lilli Brandl (59.) und Jasmin König (67.) erfolgreich.

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