395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten

Aufgrund des lebensgefährlichen Extremwetters hat Gesundheitsministerin Korinna Schumann die Agentur für Gesundheit und Ernährung (AGES) schon jetzt beauftragt, die Opfer der Rekord-Temperaturen wissenschaftlich zu erfassen. Nicht erst, wie sonst üblich, nach dem Sommer im Herbst. „Die Zahl ist erschütternd. Sie zeigt eindringlich, dass Hitze längst keine bloße Frage des Wohlbefindens mehr ist, sondern eine konkrete Gefahr für Gesundheit und Leben“, so die Ministerin.