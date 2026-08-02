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Sturm-Angreifer: „Bin jetzt ganz anderer Mensch!“

Fußball International
02.08.2026 18:30
Szymon Wlodarczyk
Szymon Wlodarczyk(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Über Sturm-Angreifer Szymon Wlodarczyk scheiden sich die Geister. Der polnische Legionär galt – nach zwei missglückten Leihgeschäften in zwei Jahren – in Graz als klarer Abwanderungskandidat. Bis dato ist er unter Coach Fabio Ingolitsch aber der am häufigsten eingesetzte Stürmer. So schätzt der Pole selbst seine Lage bei den Schwarzen ein.

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Ganz wird man als Beobachter noch nicht schlau, welchen Angreifer Sturm mit Szymon Wlodarczyk da an vorderster Front im Kader hat. Einst 2023, als der Pole nach Graz kam, stellte er sich mit einigen Toren den Fans vor, schürte Hoffnungen. Dann folgten allerdings zwei sehr durchwachsene Jahre fern von Graz, als der Mittelstürmer als Leihspieler in Italien und Holland weit weg vom Durchbruch war.

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