Sturm-Angreifer: „Bin jetzt ganz anderer Mensch!“

Über Sturm-Angreifer Szymon Wlodarczyk scheiden sich die Geister. Der polnische Legionär galt – nach zwei missglückten Leihgeschäften in zwei Jahren – in Graz als klarer Abwanderungskandidat. Bis dato ist er unter Coach Fabio Ingolitsch aber der am häufigsten eingesetzte Stürmer. So schätzt der Pole selbst seine Lage bei den Schwarzen ein.
Ganz wird man als Beobachter noch nicht schlau, welchen Angreifer Sturm mit Szymon Wlodarczyk da an vorderster Front im Kader hat. Einst 2023, als der Pole nach Graz kam, stellte er sich mit einigen Toren den Fans vor, schürte Hoffnungen. Dann folgten allerdings zwei sehr durchwachsene Jahre fern von Graz, als der Mittelstürmer als Leihspieler in Italien und Holland weit weg vom Durchbruch war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.