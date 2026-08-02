Sturm-Angreifer: „Bin jetzt ganz anderer Mensch!“

Ganz wird man als Beobachter noch nicht schlau, welchen Angreifer Sturm mit Szymon Wlodarczyk da an vorderster Front im Kader hat. Einst 2023, als der Pole nach Graz kam, stellte er sich mit einigen Toren den Fans vor, schürte Hoffnungen. Dann folgten allerdings zwei sehr durchwachsene Jahre fern von Graz, als der Mittelstürmer als Leihspieler in Italien und Holland weit weg vom Durchbruch war.