So sichern Sie sich das Erbe Ihres Partners

Als wäre ein Todesfall nicht schwer genug, wird die Lage noch einmal brisanter, wenn es zum Erbstreit kommt. Und so etwas kann sich lange hinziehen. Was aber kann man dann tun? Nun, ist das Testament gültig und rechtens, ist der Handlungsspielraum in der Regel begrenzt, wissen die Wiener Erbrechtsexperten Vincent Schneider und Wendelin Moritz.