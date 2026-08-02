SK Rapid gegen SCR Altach ab 19 Uhr LIVE

Die Wiener wollen vor zumindest 14.000 Fans gegen Altach zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen bleiben und hoffen, dass sie auch in der fünften Saison in Folge im ersten Heimspiel einen Zu-Null-Sieg feiern können. „Es ist wahrscheinlich ein Vorteil für sie, dass sie unter Wettkampfbedingungen schon einen gewissen Rhythmus haben, und sechs Tore muss man erst einmal erzielen“, sagte Altach-Trainer Ognjen Zaric. Rapid zähle für ihn zu den „Top-Drei-Teams“ der Liga. „Wenn wir auf 100 Prozent kommen, wird es aber auch für Rapid nicht leicht“, betonte Zaric. Vor allem in Patrick Greil ruhen im Duell mit dessen Ex-Club große Hoffnungen. Nur als „Joker“ sind vorerst die Stürmer Marko Raguz und Srdjan Hrstic eingeplant, die noch nicht für 90 Minutenbereit sind.