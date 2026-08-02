Joint im Auto gefunden, Cannabis-Test positiv

Gleich zweimal stoppte die Polizei am Wochenende auf der A1 mutmaßliche Drogenlenker. Bei Bergheim-West fuhr ein 28-jähriger Lungauer vom Verzögerungsstreifen über eine Sperrlinie auf die Richtungsfahrbahn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung, die Begutachtungsplakette seines Autos war abgelaufen. Außerdem roch es im Pkw stark nach Cannabis, ein bereits abgerauchter Joint wurde sichergestellt. Der Arzt erklärte ihn für fahruntauglich, eine Blutabnahme verweigerte er.