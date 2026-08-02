Joint im Auto gefunden, Cannabis-Test positiv

Auf der A1 zog die Polizei gleich zwei fahruntaugliche Lenker aus dem Verkehr. Beide Alkotests verliefen negativ, doch die Beamten stellten Hinweise auf Cannabis fest. Ein Lenker verweigerte die Blutabnahme, ein anderer musste den Führerschein abgeben.
Gleich zweimal stoppte die Polizei am Wochenende auf der A1 mutmaßliche Drogenlenker. Bei Bergheim-West fuhr ein 28-jähriger Lungauer vom Verzögerungsstreifen über eine Sperrlinie auf die Richtungsfahrbahn. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der Mann hatte keine gültige Lenkberechtigung, die Begutachtungsplakette seines Autos war abgelaufen. Außerdem roch es im Pkw stark nach Cannabis, ein bereits abgerauchter Joint wurde sichergestellt. Der Arzt erklärte ihn für fahruntauglich, eine Blutabnahme verweigerte er.
Später fiel bei Eugendorf ein 40-jähriger Flachgauer wegen unangepasster Geschwindigkeit und Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung auf. Sein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt war beendet, der Führerschein vorläufig weg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.