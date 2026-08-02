Bach trifft KI: kühne Idee mit Stolperstein

Intendant Johannes Hiemetsberger bewahrt in seiner ersten Spielsaison die Operntradition der Donaufestwochen, setzt zugleich aber einen radikal modernen Kontrapunkt. Mit dem Musikspiel „Sophia – Der Preis der Freiheit“ soll Bachs Musik zum Resonanzraum für die großen Fragen der heutigen Zeit werden. Hiemetsberger dirigiert das L’Orfeo Barockorchester souverän.

Schlüssige Musik

Den kompositorischen Kraftakt meistert Saskia Bladt exzellent. Ohne Bachs Musik zu verändern, überlagert sie für Übergänge Versatzstücke aus Bach-Werken, fügt sie schlüssig neu zusammen und schafft so spannende Verbindungen. „Jauchzet, frohlocket“ aus Bachs Weihnachtsoratorium dient dem CEO eines KI-Konzerns als Leitsatz. Die Motette „Fürchte dich nicht“ steht für die KI selbst.