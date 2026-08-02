Problem-Algerier im siebenten Versuch abgeschoben

Um im März 2025 bei einem Suchtgiftdelikt erwischt zu werden. Im Mai 2026 wird der illegale Migrant einmal mehr – diesmal nach einem Kellereinbruch – festgenommen und kommt wegen Fluchtgefahr in Schubhaft. Nachdem er bis dahin sogar fünfmal untergetaucht war! Beim quasi sechsten Abschiebeversuch brüller er vor dem Start im Flugzeug in Wien-Schwechat dermaßen herum, dass sich der Pilot weigert, ihn mitzunehmen.