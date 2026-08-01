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„Krone“-Kommentar

An alle Klimawandelleugner: Die unleugbaren Fakten

Kolumnen
01.08.2026 11:00
Die Zeichen des Klimawandels sind heuer so sicht- und spürbar wie nie.
Die Zeichen des Klimawandels sind heuer so sicht- und spürbar wie nie.(Bild: P. Huber)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin
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„Früher war es auch schon immer heiß“ – so das altbekannte Totschlagargument in Diskussionen darüber, ob der Klimawandel samt Extremtemperaturen menschengemacht ist oder halt eine über die Jahrhunderte wiederkehrende Laune der Natur.

Ja, natürlich war es früher auch schon heiß. Aber nicht so lange und so oft. Und nicht mit einem „Tiefstwert“ in der Nacht von 27,5 Grad. Dass Gletscher schmelzen, Meere sich aufheizen, wir austrocknen (ein Drittel weniger Niederschlag heuer) wie noch nie, das sind unleugbare Fakten.

Regnet es dann einmal endlich, ergießen sich die Wassermassen immer öfter sintflutartig über die Landschaft. Auch die dahinschmelzenden Temperatur-Rekorde sollten zum Nachdenken anregen.

Zitat Icon

Wenn daheim eine Klimaanlage läuft und man in den Pool springen kann, lässt es sich natürlich leicht reden.

„Krone“-Chronik-Chef Christoph Budin

Bild: Imre Antal

Gegner und Leugner sehen im Wort Klimawandel aber weiterhin einen hysterischen Kampfbegriff. Wenn daheim eine Klimaanlage läuft und man in den Pool springen kann, lässt es sich natürlich leicht reden. Zu Recht haben Gemeinden begonnen, der Wasserverschwendung einen Riegel vorzuschieben, indem sie Poolbefüllungen oder Autowaschen einschränken. Sogar der Strom droht durch versiegende Flüsse im Wasserkraft-Land Österreich knapp zu werden.

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Zeit, sich der Bedeutung des „blauen Goldes“ bewusst zu werden und über den Beckenrand hinauszuschauen.

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