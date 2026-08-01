An alle Klimawandelleugner: Die unleugbaren Fakten

Gegner und Leugner sehen im Wort Klimawandel aber weiterhin einen hysterischen Kampfbegriff. Wenn daheim eine Klimaanlage läuft und man in den Pool springen kann, lässt es sich natürlich leicht reden. Zu Recht haben Gemeinden begonnen, der Wasserverschwendung einen Riegel vorzuschieben, indem sie Poolbefüllungen oder Autowaschen einschränken. Sogar der Strom droht durch versiegende Flüsse im Wasserkraft-Land Österreich knapp zu werden.