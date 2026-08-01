Diese Hai-Filme sind nichts für schwache Nerven

Scharfe Zähne, tödliche Angriffe und das endlose Blau des Meeres! Hai-Filme faszinieren das Publikum seit Jahrzehnten. Von legendären Klassikern bis zu actiongeladenen Blockbustern, diese Filme garantieren Gänsehaut, Spannung und jede Menge bissige Unterhaltung. Mehr dazu im Video.