Austrianer bedient: „Alles in allem zu wenig“

Mit 3:0 schoss der WAC die Wiener Austria am Sonntag aus dem Heimstadion. Hier gibt es die Trainerstimmen zum Spiel.
Thomas Silberberger (WAC-Trainer): „So hat man sich den Saisonauftakt vorgestellt und erträumt. Dass es dann so aufgeht, ist eine Bestätigung unserer Vorbereitung. Wir waren giftiger und galliger, wollten unbedingt gewinnen, das hat man von Anfang an gesehen. Wir wissen aber, dass es noch einiges zu verbessern gibt. Nach dem 3:0 waren wir nur mehr im Verwaltungsmodus. Das wollen wir nicht, aber das war wohl auch dem Ergebnis und der Hitze geschuldet.“
Stephan Helm (Austria-Trainer): „Wir waren nicht präzise genug und haben zu wenig Durchschlagskraft gezeigt. Alles in allem war es zu wenig, wir müssen es in Zukunft besser machen. Aus dem Spiel heraus hat der WAC auch nicht viel mehr Chancen kreiert. Wir hatten zwei, drei Situationen, aus denen mehr rausschauen muss. Wir haben die Gegentore viel zu leicht hinnehmen müssen und waren im Spielaufbau zu behäbig. Wir haben eine Konstellation, die nicht so eingespielt ist, natürlich bleiben da ein paar Prozentpunkte hängen. Nach dem 0:3 hat uns die Power gefehlt, um dem Spiel noch einmal die Wende zu geben.“
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