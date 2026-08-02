Austrianer bedient: „Alles in allem zu wenig“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Wir waren nicht präzise genug und haben zu wenig Durchschlagskraft gezeigt. Alles in allem war es zu wenig, wir müssen es in Zukunft besser machen. Aus dem Spiel heraus hat der WAC auch nicht viel mehr Chancen kreiert. Wir hatten zwei, drei Situationen, aus denen mehr rausschauen muss. Wir haben die Gegentore viel zu leicht hinnehmen müssen und waren im Spielaufbau zu behäbig. Wir haben eine Konstellation, die nicht so eingespielt ist, natürlich bleiben da ein paar Prozentpunkte hängen. Nach dem 0:3 hat uns die Power gefehlt, um dem Spiel noch einmal die Wende zu geben.“