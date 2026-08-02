Aussprache mit Hoeneß? Klartext von Konrad Laimer!

So war die Situation mit Hoeneß

Am Rande der aktuellen Asientour des deutschen Rekordmeisters wurde Laimer nun selbst darauf angesprochen. Hat es ein klärendes Gespräch zwischen ihm und Hoeneß gegeben? Nein, betont der ÖFB-Legionär: „Aber das war ja auch nie irgendwo ein Thema bei mir. Wir haben immer kurz mal ein bisschen gequatscht, auch damals bei der Meisterfeier nochmal mit ein bisschen Spaß, und das war es dann auch schon wieder, mehr gibt’s dann auch nicht.“