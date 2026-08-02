Motocross-Weltmeisterschaft statt Stufenbarren

Warum Motocrosserin Jana Bohle von ihrer Turnkarriere profitiert. Wie sich die 22-jährige Vorarlbergerin in einer Männerbastion durchsetzen will. Wieso der Papa früher gegen eine Motorsport-Karriere seiner Tochter war.
Jana Bohle ist wohl das, was man auf Gut-Vorarlbergerisch „a wilde Henna“ – ein „wildes Huhn“ nennt. Die Hohenemserin, erst vor wenigen Wochen 22 Jahre jung geworden, ist leidenschaftliche Motocrosserin. Eine Sportart, die „noch immer von Männern dominiert wird, aber in dem immer mehr ,Moatla’ zeigen, was sie können.“
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