Motocross-Weltmeisterschaft statt Stufenbarren

Jana Bohle ist wohl das, was man auf Gut-Vorarlbergerisch „a wilde Henna“ – ein „wildes Huhn“ nennt. Die Hohenemserin, erst vor wenigen Wochen 22 Jahre jung geworden, ist leidenschaftliche Motocrosserin. Eine Sportart, die „noch immer von Männern dominiert wird, aber in dem immer mehr ,Moatla’ zeigen, was sie können.“