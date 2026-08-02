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Badezugänge: Es kommt doch auf die Länge an

Wien
02.08.2026 16:00
Ulrike Königsberger-Ludwig (re.) philosphiert am Donaukanal.
Ulrike Königsberger-Ludwig (re.) philosphiert am Donaukanal.(Bild: facebook.com/UlrikeKonigsbergerLudwig)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Gesundheitsstaatssekretätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) spricht sich in Wien für frei zugängliche Badeplätze aus. Gerade an dem Ort, an dem es 63 Kilometer davon gibt.

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Die aktuelle Hitzewelle treibt seltsame Blüten. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) an den Donaukanal stellt und erklärt: „An heißen Tagen zieht es die Menschen ans Wasser.“ Aha.

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