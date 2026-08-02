Hat Sobotka bald einen neuen Präsidentenjob?

ÖVP, SPÖ und NEOS wollen ein Holocaust-Museum errichten. Die Vorarbeiten dazu sind weit gediehen. Nur eine Personalie bremst derzeit die Bemühungen ...
Das Vorhaben kommt im Regierungsprogramm auf drei Zeilen vor. Auf Seite 206 erteilt sich die Koalition den Auftrag zur „Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Einrichtung eines Österreichischen Holocaust-Museums (ÖHM) als Sammlungs-, Bildungs-, Forschungs- und Gedenkort und Absicherung der bestehenden Einrichtungen zum Thema Erinnerungskultur.“ Es war sicher gut gemeint.
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