Koralmbahn kurbelt den Arbeitsmarkt im Süden an

Seit über einem halben Jahr sind nun schon mehrmals täglich Züge zwischen Graz und Klagenfurt durch den Koralmtunnel unterwegs. Die anfängliche Begeisterung hat sich inzwischen etwas gelegt, schließlich gehört die schnelle Verbindung für viele Steirer ja bereits zum Alltag. Besonders Arbeitnehmer und Studenten profitieren von der neuen Strecke und dem daraus resultierenden größeren Job- und Studienangebot. Erstere haben das auch einer speziellen Kooperation der AMS-Stellen in der Steiermark und Kärnten zu verdanken.