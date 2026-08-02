Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen

Ob Europa nach den skandalösen Vorfällen im spanisch-afrikanischen Ceuta jetzt endlich aufwacht, fragt Conny Bischofberger den Migrationsexperten Gerald Knaus im „Krone“-Sonntagsinterview. Wenig zuversichtlich antwortet der Mitverhandler des Türkei-EU-Flüchtlingspakts vor zehn Jahren, es müsste endlich klar sein, dass es einfach sinnlos sei, um die Bojen herumzuschwimmen, um nach Ceuta zu gelangen oder über den Zaun zu klettern – schlicht, weil man zurückgeschickt wird.