Fluch gebrochen! Erster Derbysieg seit 14 Jahren

Das Kärntner Fußball-Unterhaus ist zurück und damit auch das Spiel der Runde der „Krone“ mit einer großen Fotostrecke. Beim Derby zwischen Globasnitz und St. Michael/Bl. (Unterliga Ost) war Rückkehrer Arnold Gross beim 3:0 der Matchwinner, beendete eine lange Flaute.