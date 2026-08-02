Fluch gebrochen! Erster Derbysieg seit 14 Jahren

Das Kärntner Fußball-Unterhaus ist zurück und damit auch das Spiel der Runde der „Krone“ mit einer großen Fotostrecke. Beim Derby zwischen Globasnitz und St. Michael/Bl. (Unterliga Ost) war Rückkehrer Arnold Gross beim 3:0 der Matchwinner, beendete eine lange Flaute.
Vor elf Jahren hatte Arnold Gross Junior seinen einstigen Jugendklub Globasnitz verlassen, zwischendurch gar bei Erzrivale St. Michael/Bl. gespielt. Nun kehrte der 31-Jährige vor der Saison vom ASV zurück. „Sehr zur Freude seines Vaters Arnold Senior – der ist einer unserer größten Fans“, erzählt Trainer Karl Micheu.
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