Chaos in Ceuta! 49.000 Migranten stürmen Exklave

Ceuta hat rund 83.600 Einwohner – das heißt, innerhalb von wenigen Stunden sind dort jetzt um etwa 50 (!) Prozent mehr Menschen als sonst. Zeitungen wie „El País“ und „El Español“ beschreiben die Situation in der Stadt als pures Chaos. Weil Tausende Migranten mangels freier Plätze in den völlig überfüllten Aufnahmezentren orientierungslos durch die Innenstadt ziehen, blieben viele Geschäfte geschlossen. Die Einheimischen haben sich aus Angst vor Unruhen in ihren Häusern verbarrikadiert.