Kneissl zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Später beschwerte sich Kneissl, dass das „kleine Österreich“ anscheinend nie das Interesse an ihrem Leben verlieren würde. Sie werde daher nichts Näheres über die vier Schafe schreiben, die sie nun aufgenommen habe – um neue Schlagzeilen zu vermeiden. Später hieß es plötzlich: „Aus verschiedenen Gründen habe ich beschlossen, meinen Telegram-Kanal heute Abend zu beenden.“ Die Ausführungen dazu sind grob widersprüchlich. Zwar schreibt die Ex-Ministerin, sie arbeite „pausenlos“. Und meint noch im gleichen Satz, ihre Freizeit lieber dem Lesen von Büchern und der guten Pflege ihres kleinen Bauernhofs zu widmen. Am Ende folgt noch eine kurze Verabschiedung: „Mit herzlichen Grüßen an diejenigen mit Herz, Kopf und Rückgrat, Karin Kneissl.“