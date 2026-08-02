ÖSV-Skistar absolvierte Workout auf 3000 Metern

Einzig der Treffpunkt wurde vorab verraten

Der zweite Stopp fand am Samstag in Tirol statt. Nur der Treffpunkt wurde den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab bekannt gegeben: der Bahnhof Ötztal. Für das „Fitness-Blind-Date“ ging es folglich mit Shuttles zur Talstation der Gaislachkoglbahn in Sölden und dann mit der Gondel weiter auf mehr als 3000 Metern Seehöhe – und zwar zum legendären 007-Elements-Spot, bekannt aus dem James-Bond-Film „Spectre“. Bei atemberaubender Aussicht und coolen DJ-Beats absolvierte die Gruppe dort gemeinsam ein schweißtreibendes Training!