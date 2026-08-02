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Mit Fitness-Influencer

ÖSV-Skistar absolvierte Workout auf 3000 Metern

Tirol
02.08.2026 20:00
Das Training fand vor einer atemberaubenden Kulisse statt (links). Sascha Huber durfte auch ...
Das Training fand vor einer atemberaubenden Kulisse statt (links). Sascha Huber durfte auch Ski-Ass Raphael Haaser am Gaislachkogel begrüßen (rechtes Bild, rechts).(Bild: Krone-Collage/Lukas Pilz)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Der heimische Fitness-Influencer Sascha Huber befand sich am Samstag auf den Spuren von James Bond. Er hielt ein Training am bekannten 007-Elements-Spot im Tiroler Sölden ab – mit prominenter Beteiligung.

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Den Salzburger Sascha Huber kennt man – zumindest wenn man in der virtuellen Welt unterwegs ist. Seit 2016 produziert er Videos zu den Themen Fitness/Ernährung und stellt diese in den sozialen Netzwerken für alle bereit. Allein auf YouTube kann er 1,78 Millionen Abonnenten vorweisen.

In diesem Sommer führt ihn die „Red Bull Secret Workout Tour 2026“ durch das Land. Das Konzept dahinter: Vier ikonische Orte werden für jeweils einen Tag zum außergewöhnlichsten Fitnessstudio Österreichs.

Ein Selfie als Erinnerung durfte natürlich nicht fehlen.
Ein Selfie als Erinnerung durfte natürlich nicht fehlen.(Bild: Lukas Pilz)
Sascha Huber gab ordentlich Gas.
Sascha Huber gab ordentlich Gas.(Bild: Lukas Pilz)
Er zeigte jede einzelne Übung vor.
Er zeigte jede einzelne Übung vor.(Bild: Lukas Pilz)

Einzig der Treffpunkt wurde vorab verraten
Der zweite Stopp fand am Samstag in Tirol statt. Nur der Treffpunkt wurde den angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorab bekannt gegeben: der Bahnhof Ötztal. Für das „Fitness-Blind-Date“ ging es folglich mit Shuttles zur Talstation der Gaislachkoglbahn in Sölden und dann mit der Gondel weiter auf mehr als 3000 Metern Seehöhe – und zwar zum legendären 007-Elements-Spot, bekannt aus dem James-Bond-Film „Spectre“. Bei atemberaubender Aussicht und coolen DJ-Beats absolvierte die Gruppe dort gemeinsam ein schweißtreibendes Training!

„Dünne Höhenluft forderte alle heraus“
„Die Location war wirklich unglaublich“, strahlte Huber unmittelbar nach dem Workout, „die dünne Höhenluft forderte alle heraus, genau das schweißte sie noch enger zusammen“. Der Tiroler Fitness-Creator Marcel Reiter war mittendrin: „Das war eine echte Herausforderung, ich war nach dem Aufwärmen schon so richtig am Pumpen.“

ÖSV-Skistar Raphael Haaser dabei
Unter den Hobby-Sportlerinnen und Sportlern befand sich auch ein prominentes Gesicht: ÖSV-Skistar und RTL-Weltmeister Raphael Haaser! Er trainierte mit und schwärmte: „Diese Community ist phänomenal. Es ist unfassbar, wie Sascha Huber die Menschen zum Sport bringt und ihnen so viel Motivation gibt.“

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