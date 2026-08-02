Im heißen Bikini mit Hund! So genießt Klum Urlaub

Supermodel Heidi Klum genießt den Sommer in vollen Zügen. Das zeigen zumindest ihre aktuellen Bilder und Videos auf Instagram. Mit dabei: ihr Hund Fritz.
Auf einem Boot fährt die 53-Jährige auf der traumhaften Karibikinsel St. Barth umher und stellt dabei ihre trainierte Kehrseite zur Schau. Bekanntlich kaufte sich das deutsche Modle unlängst dort ein Luxushaus.
Im Video: Klum im schwarzen Bikini
In einem anderen Clip (siehe unten) räkelt Klum ihren Körper am Boot und macht Werbung für Chips.
Familienausflug mit Hündchen Fritz
Während Ehemann Tom Kaulitz (36) noch in Los Angeles weilt, planscht Klum ausgelassen im Meer und tankt Sonne. An ihrer Seite: Tochter Leni (22), Sohn Henry (20) sowie Lenis Freund Aris Rachevsky (22) sowie Heidis treuer Vierbeiner Fritz, den Klum im April aus einer temporären Adoptionsstelle zu sich holte.
Ehemann Tom Kaulitz ließ unlängst in seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ durchblicken, dass Heidi sich bereits ohne ihn im Urlaub befindet. Er wolle aber demnächst nachreisen.
Doch nicht nur Heidi warf sich in Pose. Tochter Leni machte es ihrer Mutter nach (siehe Postings unten).
In einem grauen Bikini posiert sie vor einem Spiegel, während sie ihr Gesicht mit ihrem Smartphone verdeckt. Fans können über ihren schlanken Body nur staunen.
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