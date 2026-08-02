Starkregen, Gewitter: Wanderer saßen in Klamm fest

Landesstraße wegen Murenabgang gesperrt

Gegen 18 Uhr wurde in Elbigenalp die L27 von einer Mure verschüttet. Die FF Bschlabs mit 10 Mann und die Straßenmeisterei mit 3 Mann waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Keine Verbindung über das Hahntennjoch

Nach einem Murenabgang auf der L 246 Hahntennjochstraße im Gemeindegebiet von Pfafflar bleibt die Straße im gesamten Straßenverlauf jedenfalls bis Montagfrüh gesperrt, teilte das Land Sonntagabend mit. Eine Überfahrt über das Hahntennjoch sei aktuell nicht möglich. Die Aufräumarbeiten laufen.