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70 Feuerwehreinsätze

Starkregen, Gewitter: Wanderer saßen in Klamm fest

Tirol
02.08.2026 20:22
Land unter in Kundl. Bei einer überfluteten Bahnunterführung blieb ein Fahrzeug stecken, die ...
Land unter in Kundl. Bei einer überfluteten Bahnunterführung blieb ein Fahrzeug stecken, die Insassen konnten sich unverletzt retten, der Bereich wurde von der Feuerwehr gesperrt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Gewitter und Starkregen sorgten Sonntagabend für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Tiroler Unterland. Im Raum Kundl wurde eine Zufahrtsstraße von einer Mure verschüttet, sechs Wanderer und ein Hund saßen daraufhin in der Klamm fest. Es kam weiters zu etlichen Wassereintritten in Wohn- und Geschäftsgebäude. Im Oberland bzw. Außerfern kappten Muren Straßenverbindungen. 

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Ein Gewitter mit ergiebigem Starkregen hat am Sonntagabend im Bezirk Kufstein zahlreiche Feuerwehren auf Trab gehalten. Zwischen 18 und 19.30 Uhr rückten die Feuerwehren des Bezirks zu rund 70 Einsätzen aus, Schwerpunkt waren laut Informationen des Feuerwehrverbandes Kufstein die Gemeinden Kundl und Kirchbichl.

Mehrere Personen in Klamm gefangen
Zu einem besonderen Einsatz kam es bei der Kundler Klamm: Die Zufahrtsstraße wurde von einer Mure verschüttet, wodurch mehrere Personen im Bereich der Klamm nicht mehr selbstständig aus der Klamm gelangen konnten. Die FF Kundl führte die Evakuierung der noch im Gasthaus befindlichen Gäste durch. Einsatzkräfte begleiteten sechs Personen und einen Hund sicher über die Mure zum Parkplatz. Verletzt wurde niemand. An der Garage und am Wohnhaus des Gasthauses entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Zufahrt zum Gasthaus bzw. die Kundler Klamm wurden gesperrt.

Verklausung in Breitenbach
Der Großteil der übrigen Einsätze betraf Wasserschäden in Gebäuden und Kellern infolge des Starkregens. Daneben mussten mehrere umgestürzte Bäume von Straßen geräumt werden, unter anderem auf der B171 im Bereich Wörgl. In Breitenbach am Inn kam es zudem zu einer Verklausung.

Besonders gefordert waren die Feuerwehren Kundl und Kirchbichl, die jeweils in Serie zu Wassereintritten in Wohn- und Geschäftsgebäuden ausrückten. Zur Unterstützung wurden Kräfte aus Nachbargemeinden sowie Betriebsfeuerwehren nachalarmiert.

Landesstraße wegen Murenabgang gesperrt
Gegen 18 Uhr wurde in Elbigenalp die L27 von einer Mure verschüttet. Die FF Bschlabs mit 10 Mann und die Straßenmeisterei mit 3 Mann waren mit  Aufräumarbeiten beschäftigt.  

Keine Verbindung über das Hahntennjoch 
Nach einem Murenabgang auf der L 246 Hahntennjochstraße im Gemeindegebiet von Pfafflar bleibt die Straße im gesamten Straßenverlauf jedenfalls bis Montagfrüh gesperrt, teilte das Land Sonntagabend mit. Eine Überfahrt über das Hahntennjoch sei aktuell nicht möglich. Die Aufräumarbeiten laufen. 

 

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