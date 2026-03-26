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„Start in die Zukunft“

US-Armee erhält ersten autonomen „Black Hawk“

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26.03.2026 14:08
Der modifizierte Black Hawk der US-Armee nutzt die MATRIX-Autonomiesuite des Herstellers ...
Der modifizierte Black Hawk der US-Armee nutzt die MATRIX-Autonomiesuite des Herstellers Sikorsky.(Bild: 2026 Lockheed Martin Corporation)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Mit dem Erhalt des ersten autonomen Black-Hawk-Hubschraubers markiert die US-Armee laut eigenen Angaben einen „Wendepunkt im Bestreben der Armee, eine sicherere, intelligentere und vielseitigere Hubschrauberflotte für die Zukunft aufzubauen“. Die Entwicklung wirft jedoch auch grundlegende Fragen zur Rolle von Technologie im Krieg auf.

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Bei dem neuen Modell handelt es sich um eine speziell angepasste Variante des bewährten UH-60MX Black Hawk. Äußerlich kaum verändert, steckt die eigentliche Innovation im Inneren: Der Hubschrauber ist so ausgelegt, dass er flexibel betrieben werden kann: klassisch mit Pilot und Crew, mit reduzierter Besatzung oder – perspektivisch – vollständig autonom.

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