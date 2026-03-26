US-Armee erhält ersten autonomen „Black Hawk“

Bei dem neuen Modell handelt es sich um eine speziell angepasste Variante des bewährten UH-60MX Black Hawk. Äußerlich kaum verändert, steckt die eigentliche Innovation im Inneren: Der Hubschrauber ist so ausgelegt, dass er flexibel betrieben werden kann: klassisch mit Pilot und Crew, mit reduzierter Besatzung oder – perspektivisch – vollständig autonom.