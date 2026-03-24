Polymarket: So blühen Wetten auf Kriege und Krisen

Als die USA am 28. Februar zusammen mit Israel ihren „Präventivschlag“ gegen den Iran ausführten, kam das für die meisten Beobachter und Verbündete überraschend. Andere dagegen hatten den Beginn des Krieges exakt vorausgesagt – und daran verdient. Sogenannte Prognosemärkte machen es möglich und die gesamte Welt zur Wette. Krone+ über ein lukratives, aber moralisch fragwürdiges Online-Geschäft im juristischen Graubereich.