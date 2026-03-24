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Polymarket: So blühen Wetten auf Kriege und Krisen

Digital
24.03.2026 18:00
Prognosemärkte erlauben Wetten auf unsichere Ereignisse.
Prognosemärkte erlauben Wetten auf unsichere Ereignisse.(Bild: ra2)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Als die USA am 28. Februar zusammen mit Israel ihren „Präventivschlag“ gegen den Iran ausführten, kam das für die meisten Beobachter und Verbündete überraschend. Andere dagegen hatten den Beginn des Krieges exakt vorausgesagt – und daran verdient. Sogenannte Prognosemärkte machen es möglich und die gesamte Welt zur Wette. Krone+ über ein lukratives, aber moralisch fragwürdiges Online-Geschäft im juristischen Graubereich.

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Wer gewinnt die Fußball-Weltmeisterschaft, wer den Eurovision Song Contest? Auf den ersten Blick wirken sogenannte Prognosemärkte, auf Englisch „Prediction Markets“, wie gewöhnliche Wettseiten. Doch gewettet werden kann auf viel mehr, nicht nur Kurioses wie die Verkündung der Existenz Außerirdischer oder Jesus’ Rückkehr, sondern auch brisante, geopolitische Ereignisse wie den Krieg im Iran oder der Ukraine.

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