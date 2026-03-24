Gesundheitsrisiko: Wenn In-Ears aufs Ohr schlagen

So ergab eine Studie aus dem Jahr 2017 mit 4185 Australiern, dass diese durchschnittlich 47 bis 88 Stunden im Monat Kopfhörer nutzen, also rund drei Stunden pro Tag. Eine Umfrage in Südkorea unter 1000 Personen im Alter von 13 bis 59 Jahren förderte sogar zutage, dass diese etwa ein Drittel ihrer Wachzeit mit dem Tragen von Kopfhörern verbringen.