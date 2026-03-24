Gesundheitsrisiko: Wenn In-Ears aufs Ohr schlagen

Ob zur Konzentration im Großraumbüro, zur Kommunikation in Videokonferenzen oder zwecks Unterhaltung beim Sporteln oder Pendeln: Kopfhörer – insbesondere In-Ear-Modelle – sind zu omnipräsenten Begleitern geworden. Die dermatologischen und mikrobiologischen Folgen für unser Gehör werden dabei jedoch oftmals unterschätzt.
Gesundheitshinweise zu Kopfhörern konzentrieren sich in der Regel darauf, wie laute Geräusche bzw. Musik unserem Gehör schaden können. Aus gutem Grund: Schätzungen zufolge hört bereits jeder fünfte Österreicher schlecht, zugleich verbringen immer mehr Menschen immer mehr Zeit abgeschottet von der Außenwelt unter Kopfhörern.
So ergab eine Studie aus dem Jahr 2017 mit 4185 Australiern, dass diese durchschnittlich 47 bis 88 Stunden im Monat Kopfhörer nutzen, also rund drei Stunden pro Tag. Eine Umfrage in Südkorea unter 1000 Personen im Alter von 13 bis 59 Jahren förderte sogar zutage, dass diese etwa ein Drittel ihrer Wachzeit mit dem Tragen von Kopfhörern verbringen.
Ein Hörtest stellt das einfachste Mittel dar, um Hörprobleme frühzeitig zu erkennen. Einen solchen bietet die Weltgesundheitsorganisation als App an. Damit könne jeder Smartphone-Besitzer seine Hörfähigkeit testen, so Shelly Chadha von der WHO-Abteilung für Taubheitsprävention. Die Anwendung „hearWHO“ kann über die jeweiligen App-Stores kostenlos für Apple- und Android-Geräte heruntergeladen werden.
Um Hörschäden zu vermeiden, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation deshalb, die Lautstärke auf unter 60 Prozent der maximalen Lautstärke des Geräts zu begrenzen. Vernachlässigt wird bislang jedoch, welche gesundheitlichen Auswirkungen das Tragen von Kopfhörern – allen voran sogenannter In-Ears („Stöpsel“) – haben kann.
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