Deepfake-Pornos: Was die Täter dazu antreibt

Collien Fernandes gegen Christian Ulmen: Es geht um Fake-Profile, intime Chats und gefälschte pornografische Inhalte, sogenannte Deepfakes. Kritische Stimmen fragen: „Warum sollte jemand seiner Frau so etwas antun?“ Krone+ suchte Antworten bei einer Expertin, die weiß, was Deepfake-Täter antreibt.
Die Anschuldigungen von Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren früheren Ehemann und Kollegen Christian Ulmen schockieren: Sie wirft ihm unter anderem sexuelle Ausbeutung durch „Deepfakes“ vor, also angeblich echt wirkende pornografische Inhalte von ihr. Er habe über Jahre gefälschte Social-Media-Profile in ihrem Namen genutzt, um mit Männern aus ihrem professionellen Umfeld intime Chats zu führen, so Fernandes.
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