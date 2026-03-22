Deepfake-Pornos: Was die Täter dazu antreibt

Die Anschuldigungen von Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren früheren Ehemann und Kollegen Christian Ulmen schockieren: Sie wirft ihm unter anderem sexuelle Ausbeutung durch „Deepfakes“ vor, also angeblich echt wirkende pornografische Inhalte von ihr. Er habe über Jahre gefälschte Social-Media-Profile in ihrem Namen genutzt, um mit Männern aus ihrem professionellen Umfeld intime Chats zu führen, so Fernandes.