Crash im Autobahntunnel: Einsatz mitten in Nacht

Mehrmals um die eigene Achse gedreht

Das Fahrzeug des Bosniers drehte sich daraufhin mehrmals um die eigene Achse, ehe es – so wie jenes des Türken – zum Stillstand kam. „Der 28-jährige Bosnier wurde mit der Rettung zur medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Türke gab an der Unfallstelle an, nicht verletzt worden zu sein“, so die Ermittler weiter.