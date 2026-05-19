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Verletzter in Klinik

Crash im Autobahntunnel: Einsatz mitten in Nacht

Tirol
19.05.2026 08:41
Beide Autos wurden massiv beschädigt.
Beide Autos wurden massiv beschädigt.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein Verkehrsunfall auf der A12 Inntalautobahn bei Innsbruck hat in der Nacht auf Dienstag einen Einsatz ausgelöst! Im Amraser Tunnel waren zwei Pkw kollidiert, nachdem einer von der Fahrspur abgekommen war. Ein Lenker – ein Bosnier (28) – erlitt Verletzungen und musste mit der Rettung in die Klinik eingeliefert werden.

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Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 2.30 Uhr. Der Bosnier und ein gleichaltriger Türke fuhren jeweils mit ihren Autos auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Arlberg. „Im Amraser Tunnel geriet dann der auf dem ersten Fahrstreifen fahrende Bosnier mit seinem Pkw auf die zweite Spur und touchierte dort seitlich den vom türkischen Mann gelenkten Wagen.“

Mehrmals um die eigene Achse gedreht
Das Fahrzeug des Bosniers drehte sich daraufhin mehrmals um die eigene Achse, ehe es – so wie jenes des Türken – zum Stillstand kam. „Der 28-jährige Bosnier wurde mit der Rettung zur medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Türke gab an der Unfallstelle an, nicht verletzt worden zu sein“, so die Ermittler weiter.

Einer der beiden Unfall-Pkw.
Einer der beiden Unfall-Pkw.(Bild: Rotes Kreuz Innsbruck, Krone KREATIV)

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten auf dem dritten Fahrstreifen vorbeigeleitet werden.

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Neben der Rettung und Polizei waren auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Asfinag-Streckendienst vor Ort.

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