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Wembanyama führt Spurs zum Sieg gegen Thunder

US-Sport
19.05.2026 08:36
Victor Wembanyama war nicht zu stoppen.
Victor Wembanyama war nicht zu stoppen.(Bild: AP/Nate Billings)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Victor Wembanyama hat die San Antonio Spurs in den NBA-Play-offs zum Auftaktsieg im Conference-Finale gegen die Oklahoma City Thunder geführt. Mit 122:115 setzten sich die Texaner nach zweifacher Verlängerung durch und fügten dem Titelverteidiger der nordamerikanischen Basketballliga in dessen Heimarena die erste Niederlage nach der diesjährigen Hauptrunde zu. Wembanyama glänzte dabei mit persönlichen Play-off-Bestwerten von 41 Punkten und 24 Rebounds.

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„Es war reine Willenskraft. Es ging heute alles so schnell – ich habe gar nicht richtig nachgedacht“, sagte Wembanyama zu seinem starken Auftritt. Der französische Superstar erzielte allein in der zweiten Verlängerung neun Zähler und sorgte mit seinem Dunk 22 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. In der ersten Verlängerung hatte Wembanyama mit einem weiten Dreier bei 27 Sekunden auf der Uhr den 108:108-Ausgleich besorgt.

Shai Gilgeous-Alexander, der vor der Partie die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga erhalten hatte, rettete die Thunder drei Sekunden vor Ende des vierten Viertels mit einem Korbleger zum 101:101 in die Verlängerung. Gilgeous-Alexander erzielte 24 Punkte und zwölf Assists, hatte aber mit einer schwachen Wurfquote zu kämpfen.

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