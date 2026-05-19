Wembanyama führt Spurs zum Sieg gegen Thunder

„Es war reine Willenskraft. Es ging heute alles so schnell – ich habe gar nicht richtig nachgedacht“, sagte Wembanyama zu seinem starken Auftritt. Der französische Superstar erzielte allein in der zweiten Verlängerung neun Zähler und sorgte mit seinem Dunk 22 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung. In der ersten Verlängerung hatte Wembanyama mit einem weiten Dreier bei 27 Sekunden auf der Uhr den 108:108-Ausgleich besorgt.