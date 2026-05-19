Drama um Katie Price: Wurde sie von ihm geghostet?

Was bedeutet „Ghosting“?

Der Begriff **Ghosting** kommt vom englischen Wort „ghost“ (Gespenst) und beschreibt einen plötzlichen, vollständigen und unangekündigten Kontaktabbruch in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Die betroffene Person (der „Ghost“) reagiert von heute auf morgen auf keinerlei Nachrichten, Anrufe oder Social-Media-Kontakt mehr. Sie wird für das Gegenüber quasi unsichtbar wie ein Geist.