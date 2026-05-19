Wetter unterschätzt: Paar verirrte sich im Schnee

Paar war sehr gut ausgerüstet

Das Duo war zwar mit Grödeln (Schneeketten für Schuhe), Bergschuhen, Biwaksack und Schlafsack bestens ausgerüstet, doch gegen das wechselnde Wetter war es machtlos. „Wegen des Nebels konnte man keine 15 Meter weit sehen und es gab an dem Tag zehn Zentimeter Neuschnee. Die beiden kamen deshalb vom Weg ab und gerieten in steiles Gelände. Dort konnten sie nicht mehr weiter und setzten den Notruf ab“, so Mauler. Wegen der Verhältnisse war eine Rettung durch den Hubschrauber nicht möglich. Die Bergretter kämpften sich zu Fuß zu dem Paar durch: „Das war auch für uns eine große Challenge.“