Das Aus von Beichler war erst der Anfang

Bei der Nachbesetzung will sich der Boss die nötige Zeit lassen. In der laufenden Woche ist keine Entscheidung zu erwarten, erklärte er. Aber: „Ich habe den Trainermarkt im Blick und fange nicht bei null an.“ In vier Wochen nehmen die Bullen die Vorbereitung für die kommende Spielzeit auf. Dabei wird es nicht nur im Trainer- und Betreuerstab einige neue Gesichter zu sehen geben. Auch in der Mannschaft soll sich einiges tun. Das betonte Mann bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach.