Kurse und Checkliste: So plant man sein Begräbnis

Im Laufe der Geschichte wurde der Tod immer mehr zum Tabu. „Unsere heutige Gesellschaft ist auf Jugendlichkeit, Leistung und Effizienz aufgebaut – dass man kränkelt, altert oder gar stirbt, passt da nicht dazu“, sagt Diakon und Trauerbegleiter Bernhard Pletz. Doch er beobachtet auch eine Gegenbewegung von Menschen mit steigendem Interesse. Das zeichnet sich in seinen Workshops ab, in denen man das eigene Begräbnis planen kann: Wie soll die Trauerfeier ausschauen? Wer soll sie finanzieren? Wie werde ich bestattet?