Front gegen Paketsteuer wird immer breiter

Der Aufschrei gegen die ab Herbst geplante Paketsteuer wird immer lauter. Die Abgabe verfehle ihren Zweck vollkommen, lautet die Kritik der Wirtschaftskammer.
Der Widerstand aus der Wirtschaft und seitens Privatpersonen sei massiv, konstatierte die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Montag unter Verweis auf ablehnende Stellungnahmen auf der Homepage des Parlaments. Davor hatten auch der Handelsverband und die FPÖ dagegen gewettert. Sie sehen darin einen Inflationstreiber.
Bei den Entscheidungsträgern müsse „endlich klar ankommen, dass die Paketsteuer in der jetzigen Form die absolut Falschen trifft, nämlich steuerzahlende, österreichische Handelsunternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten“, so der Berufsgruppensprecher des Bundesgremiums des Versand- und Internethandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Alexander Smuk, am Montag in einer Aussendung.
„Asiatische Plattformen werden Wege finden“
„Asiatische Plattformen, die eigentlich der Adressat für die Regelung waren, werden hier Wege finden, um die Steuerlast so gering wie möglich zu halten“, befürchtet der Branchenvertreter. Übrig blieben am Ende die heimischen Händler und Konsumenten.
Die geplante Paketsteuer in Höhe von zwei Euro pro Sendung soll nach dem 30. September in Kraft treten und für große Onlinehändler mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro gelten. Laut Finanzministerium soll die Abgabe jährlich Zusatzeinnahmen in Höhe von rund 280 Millionen Euro einspielen.
Welche Händler betroffen sind
Sie entfällt nur auf Geschäfte mit Endkunden, B2B-Onlineshops sind davon nicht betroffen. Paketsteuer müssen in Österreich ab Herbst unter anderem Amazon, MediaMarkt, Niceshops, Otto, Shein, Temu und Zalando abführen. Kleine Händler, die über größere Online-Marktplätze (u.a. Amazon) ihre Waren verkaufen, sind auch von der Abgabe betroffen.
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