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Philipp Lienhart

30. Geburtstag mit Sachertorte & WM-Viertelfinale

Fußball International
19.05.2026 06:30
Freiburg-Legionär Philipp Lienhart hat Mittwoch mit Freiburg den Sieg in der Europa League im ...
Freiburg-Legionär Philipp Lienhart hat Mittwoch mit Freiburg den Sieg in der Europa League im Visier. Danach wartet die WM mit Österreich. Seinen 30. Geburtstag am 11. Juli würde er gerne mit Sachertorte und dem WM-Viertelfinale feiern.(Bild: Matthias Mödl)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die Frisur von Brasiliens Ronaldo ist Philipp Lienharts erste WM-Erinnerung. In seiner Zeit bei Real Madrid prägte ihn Trainer Zinedine Zidane. Seine damaligen Teamkollegen Achraf Hakimi und Federico Valverde würde er im direkten Duell bei der WM wieder treffen. Davor wartet Mittwoch aber noch das Finale der Europa League mit Freiburg in Istanbul gegen Aston Villa.

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Ein Höhepunkt jagt den anderen! Mittwoch erlebt Philipp Lienhart mit Freiburg im Europa League-Finale in Istanbul gegen Aston Villa das bisher größte Spiel der Klubgeschichte. Der ganze Verein schwimmt auf einer gigantischen Euphoriewelle. Dementsprechend selbstbewusst sagt Lienhart: „Wir sind noch nicht fertig, jetzt wollen wir auch den Pokal!“

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