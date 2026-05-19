30. Geburtstag mit Sachertorte & WM-Viertelfinale

Freiburg-Legionär Philipp Lienhart hat Mittwoch mit Freiburg den Sieg in der Europa League im Visier. Danach wartet die WM mit Österreich. Seinen 30. Geburtstag am 11. Juli würde er gerne mit Sachertorte und dem WM-Viertelfinale feiern. (Bild: Matthias Mödl)