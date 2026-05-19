30. Geburtstag mit Sachertorte & WM-Viertelfinale

Die Frisur von Brasiliens Ronaldo ist Philipp Lienharts erste WM-Erinnerung. In seiner Zeit bei Real Madrid prägte ihn Trainer Zinedine Zidane. Seine damaligen Teamkollegen Achraf Hakimi und Federico Valverde würde er im direkten Duell bei der WM wieder treffen. Davor wartet Mittwoch aber noch das Finale der Europa League mit Freiburg in Istanbul gegen Aston Villa.
Ein Höhepunkt jagt den anderen! Mittwoch erlebt Philipp Lienhart mit Freiburg im Europa League-Finale in Istanbul gegen Aston Villa das bisher größte Spiel der Klubgeschichte. Der ganze Verein schwimmt auf einer gigantischen Euphoriewelle. Dementsprechend selbstbewusst sagt Lienhart: „Wir sind noch nicht fertig, jetzt wollen wir auch den Pokal!“
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