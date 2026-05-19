Erste Windräder in Salzburg brauchen noch Jahre

Mittlerweile gibt es auch von der Salzburger Landesregierung Unterstützung für die ersten Windkraftprojekte im Bundesland. Wie berichtet, sagt inzwischen auch FPÖ-Raumordnungslandesrat Martin Zauner, „ich stelle keine Verbotszone auf“. Doch wie weit sind die vielversprechendsten Windkraftprojekte wirklich? Die „Krone“ gibt einen aktuellen Stand zu den Plänen.