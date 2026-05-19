Erste Windräder in Salzburg brauchen noch Jahre

Dass sich auch hierzulande bald Windturbinen drehen werden, steht inzwischen auch in der schwarz-blauen Landesregierung außer Streit. Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauers Ziel, dass 2028 die ersten Masten stehen und Strom liefern, wird wohl verfehlt.
Mittlerweile gibt es auch von der Salzburger Landesregierung Unterstützung für die ersten Windkraftprojekte im Bundesland. Wie berichtet, sagt inzwischen auch FPÖ-Raumordnungslandesrat Martin Zauner, „ich stelle keine Verbotszone auf“. Doch wie weit sind die vielversprechendsten Windkraftprojekte wirklich? Die „Krone“ gibt einen aktuellen Stand zu den Plänen.
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