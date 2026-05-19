Österreichs Außenhandel schwächelt weiterhin

Weltwirtschaft legte um 3,4 Prozent zu

Mit der optimistischeren Prognose kann Österreich zumindest im EU-Vergleich mithalten: Während die US-Wirtschaft weiterhin 2,1 Prozent zulegt, sieht es in der EU mit einem prognostizierten Wachstum von 1,2 Prozent heuer und 1,3 Prozent im nächsten Jahr vergleichsweise mager aus. Die Weltwirtschaft wuchs im Vorjahr hingegen um 3,4 Prozent. Heuer und das nächste Jahr wird ein Anstieg um 3,1 Prozent bzw. 3,2 Prozent erwartet.

Für die Ökonomin Elisabeth Christen (Wifo) sind derzeit die handelspolitischen Signale aus den USA und die Entwicklung der fossilen Energieträger relevant. Sollte der Nahost-Konflikt länger andauern und die Straße von Hormuz länger gesperrt sein, müsse man mit Lieferketten-Problemen rechnen – was die wirtschaftliche Erholung deutlich dämpfen dürfte.