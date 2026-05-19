Starker Wind angesagt
Tausende fliehen vor Waldbränden in Kalifornien
Im Süden des US-Westküstenstaates Kalifornien wüten gleich zwei verheerende Brände. Tausende Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.
Nordwestlich von Los Angeles hat sich ein Waldbrand in der Umgebung der Stadt Simi Valley auf eine Fläche von rund 5,5 Quadratkilometern ausgebreitet.
Ein Feuer auf der Insel Santa Rosa, vor der Küste Kaliforniens, betrifft laut der Feuerschutzbehörde Cal Fire mittlerweile rund 59 Quadratkilometer.
Winde könnten Feuer antreiben
Für mehrere Bezirke gelten Evakuierungsanweisungen, alleine im Bezirk Ventura sind rund 29.000 Menschen betroffen. Die Wetterbehörde hat für die Region Santa-Ana-Winde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können.
Zwei folgenschwere Großbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des vorigen Jahres in Kalifornien mehr als 16.000 Gebäude zerstört und 31 Menschen das Leben gekostet.
Starke Winde führten damals dazu, dass die Flammen sich schnell ausbreiteten. Die Feuerwehr war wochenlang im Einsatz, um die Brände einzudämmen.
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