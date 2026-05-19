Müllinsel im Stadtzentrum brannte lichterloh

Hoch loderten die Flammen aus einer Müllinsel in St. Pölten. Die Feuerwehrleute konnten nur mit schwerem Atemschutz die Löscharbeiten in Angriff nehmen. Auch eine benachbarte Müllsammelstelle drohte abzubrennen. Die Brandursache war vorerst unklar.
Dichte, schwarze Rauchwolken stiegen über das Zentrum der Landeshauptstadt auf. Wenig später langten bereits die ersten Notrufe in der Feuerwehrzentrale ein: Eine Müllinsel brannte lichterloh. Binnen kurzer Zeit traf ein Löschzug am Einsatzort ein.
Feuer unter Kontrolle
Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz, starteten die Einsatzkräfte einen Löschangriff. Rasch konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. „Auch eine zweite Müllinsel war bereits von einem Entstehungsbrand betroffen und wurde abgelöscht“, schildert ein Feuerwehrmann. Die Ursache des Brandes wird jetzt von der Polizei untersucht.
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