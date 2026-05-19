Müllinsel im Stadtzentrum brannte lichterloh

Feuer unter Kontrolle

Ausgerüstet mit schwerem Atemschutz, starteten die Einsatzkräfte einen Löschangriff. Rasch konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. „Auch eine zweite Müllinsel war bereits von einem Entstehungsbrand betroffen und wurde abgelöscht“, schildert ein Feuerwehrmann. Die Ursache des Brandes wird jetzt von der Polizei untersucht.