Warum zwei Worte fast zwei Jahre Haft bringen

Drei Fälle von nationalsozialistischer Wiederbetätigung sorgen in Kärnten für Wirbel: Das reicht von der Leugnung des Völkermordes über einen Nazigruß mitten in der Fußgängerzone bis hin zu einem bereits verurteilten Neonazi, der im Polit-Dunstkreis von Kärntner Freiheitlichen aufgefallen ist.