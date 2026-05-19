Montreal Canadiens komplettieren Halbfinalfeld

Die Montreal Canadiens haben das Halbfinalfeld in der NHL komplettiert. Das kanadische Team setzte sich im entscheidenden siebenten Spiel gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung durch.
Alex Newhook vollendete in der 12. Minute der Overtime einen Konter erfolgreich und sorgte für den insgesamt fünften Auswärtssieg in dieser Serie. Zuvor hatten die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt, erfingen sich aber wieder. Sie treffen nun auf die Carolina Hurricanes.
Das zweite Conference-Endspiel bestreiten die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights. Mit dem Erfolg von Montreal lebt auch die Hoffnung auf den ersten kanadischen Stanley-Cup-Sieger seit 1993 weiter. Damals hatten die Canadiens den bisher letzten Triumph eines kanadischen NHL-Teams gefeiert.
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