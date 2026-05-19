„Beste Saison“, aber bei WM trotzdem nur Zuschauer

Trotz starker Leistungen im Trikot von Olympique Lyon wurde Ex-Bayern-München-Star Corentin Tolisso von Frankreichs Teamchef Didier Deschamps nicht für die Weltmeisterschaft 2026 nominiert. Die Enttäuschung beim 31-Jährigen ist riesengroß …
„Ich habe alles gegeben, ich hatte die beste Saison meiner Karriere, sowohl persönlich als auch statistisch“, betont Tolisso gegenüber französischen Medien. In 39 Pflichtspielen erzielte der Mittelfeldmann 15 Tore, lieferte zudem sechs Assists. Für eine WM-Nominierung hat’s dennoch nicht gereicht.
„Ich werde nicht aufgeben“
„Didier Deschamps hat alles gesagt. Er sprach von fünf unbestrittenen Mittelfeldspielern. Ich habe alles gegeben, ich bereue nichts, ich kann mir nichts vorwerfen, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, auf das, was ich aufgebaut habe. So ist das Leben, so ist Fußball“, meint Tolisso. Wenig später zeigt er sich schon wieder kämpferisch: „Glaubt mir, ich werde nicht aufgeben. Ich werde noch mehr tun, um eines Tages nominiert zu werden, oder auch nicht, aber ich werde alles geben.“
28 Länderspiele hat Tolisso bislang auf dem Buckel. 2018 wurde er bei der Weltmeisterschaft in Russland Weltmeister. Diesmal bleibt ihm nur die Zuschauerrolle …
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