„Beste Saison“, aber bei WM trotzdem nur Zuschauer

„Ich werde nicht aufgeben“

„Didier Deschamps hat alles gesagt. Er sprach von fünf unbestrittenen Mittelfeldspielern. Ich habe alles gegeben, ich bereue nichts, ich kann mir nichts vorwerfen, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe, auf das, was ich aufgebaut habe. So ist das Leben, so ist Fußball“, meint Tolisso. Wenig später zeigt er sich schon wieder kämpferisch: „Glaubt mir, ich werde nicht aufgeben. Ich werde noch mehr tun, um eines Tages nominiert zu werden, oder auch nicht, aber ich werde alles geben.“