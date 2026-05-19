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Lästiger, gelber Staub

Woher die Pollen-Plage im Ländle wirklich kommt

Vorarlberg
19.05.2026 09:00
Ein Fichten-Mastjahr ist ein Phänomen, bei dem Fichten massenhaft Blüten und Samen (Zapfen) ...
Ein Fichten-Mastjahr ist ein Phänomen, bei dem Fichten massenhaft Blüten und Samen (Zapfen) produzieren.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Sonja Schlingensiepen
Von Sonja Schlingensiepen

Schon seit Wochen überzieht eine feine, gelbe Schicht Fahrzeuge, Gartenmöbel und Fensterscheiben. Was Putzfanatiker an den Rand des Wahnsinns treibt und Autobesitzer zum Dauergast in der Waschstraße macht, ist ein faszinierendes Naturschauspiel – das in diesem Jahr einen ganz bestimmten Verursacher hat.

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Wenn das Frühjahr ins Land zieht, denken die meisten Menschen bei Blütenstaub sofort an prachtvoll blühenden Apfel- oder Kirschbäume. Doch das ist ein Trugschluss. „Die Obstbäume in Vorarlberg lösen nie den großen Pollenhype aus. Außerdem haben sie größtenteils schon geblüht“, erklärt Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer Vorarlberg. Der gelbe Staub, der derzeit auf Autos oder am Balkon zu finden ist, stammt in diesem Jahr großteils von der Fichte.

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